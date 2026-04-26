American Aktie

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WKN DE: A0M613 / ISIN: US02913V1035

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: American vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

American stellt voraussichtlich am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,640 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 173,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte American einen Umsatz von 164,6 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,43 USD je Aktie, gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 690,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 648,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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