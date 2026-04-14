Erste Schätzungen: American Water Works gewährt Anlegern Blick in die Bücher

American Water Works wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll American Water Works 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,28 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte American Water Works 1,14 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,09 USD, gegenüber 5,69 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 5,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,14 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at