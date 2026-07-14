Erste Schätzungen: American Water Works informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

American Water Works wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,58 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,76 Prozent erhöht. Damals waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent auf 1,33 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,08 USD, gegenüber 5,69 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 5,38 Milliarden USD im Vergleich zu 5,14 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at