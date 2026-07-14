American Water Works Aktie
WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033
|
14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: American Water Works informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
American Water Works wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,58 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,76 Prozent erhöht. Damals waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent auf 1,33 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,08 USD, gegenüber 5,69 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 5,38 Milliarden USD im Vergleich zu 5,14 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Water Works Co Inc
Analysen zu American Water Works Co Inc
Aktien in diesem Artikel
|American Water Works Co Inc
|114,90
|-0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.