Erste Schätzungen: Americas Car-Mart vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Americas Car-Mart lässt sich voraussichtlich am 18.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Americas Car-Mart die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,063 USD. Das entspräche einer Verringerung von 80,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 364,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 388,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -4,893 USD, gegenüber 3,20 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,32 Milliarden USD im Vergleich zu 1,41 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at