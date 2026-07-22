Americold Realty Trust Shs of Benef Interest Aktie

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WKN DE: A0Q9XQ / ISIN: US03064D1081

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Americold Realty Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Americold Realty Trust wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,001 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 617,5 Millionen USD – ein Minus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Americold Realty Trust 650,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,034 USD je Aktie, gegenüber -0,400 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 2,49 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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