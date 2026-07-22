Americold Realty Trust Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A0Q9XQ / ISIN: US03064D1081
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Americold Realty Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Americold Realty Trust wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,001 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 617,5 Millionen USD – ein Minus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Americold Realty Trust 650,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,034 USD je Aktie, gegenüber -0,400 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 2,49 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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