Erste Schätzungen: Americold Realty Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Americold Realty Trust lässt sich voraussichtlich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Americold Realty Trust die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,002 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 94,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,038 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 5,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 691,1 Millionen USD gegenüber 729,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,169 USD, gegenüber -0,070 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,91 Milliarden USD generiert wurden.

