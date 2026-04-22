Americold Realty Trust Shs of Benef Interest Aktie

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WKN DE: A0Q9XQ / ISIN: US03064D1081

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Americold Realty Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Americold Realty Trust wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,044 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 26,67 Prozent erhöht. Damals waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Americold Realty Trust mit einem Umsatz von insgesamt 607,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 629,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,46 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,028 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,53 Milliarden USD, gegenüber 2,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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