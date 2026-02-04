Americold Realty Trust Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A0Q9XQ / ISIN: US03064D1081
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Americold Realty Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Americold Realty Trust wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,080 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 666,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Americold Realty Trust für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 654,6 Millionen USD aus.
3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,014 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,60 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Americold Realty Trust Shs of Benef Interest
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Americold Realty Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Americold Realty Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Americold Realty Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Americold Realty Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Americold Realty Trust Shs of Benef Interest
Aktien in diesem Artikel
|Americold Realty Trust Shs of Benef Interest
|10,50
|-4,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter erwartet -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.