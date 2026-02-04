Erste Schätzungen: Americold Realty Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Americold Realty Trust wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,080 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 666,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Americold Realty Trust für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 654,6 Millionen USD aus.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,014 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,60 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at