Erste Schätzungen: Americold Realty Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Americold Realty Trust veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,024 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Americold Realty Trust 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 640,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Americold Realty Trust 663,7 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,246 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,55 Milliarden USD, gegenüber 2,60 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at