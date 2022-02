Erste Schätzungen: Americold Realty Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Americold Realty Trust präsentiert in der voraussichtlich am 24.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,056 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,255 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 37,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 721,1 Millionen USD gegenüber 523,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,025 USD je Aktie, gegenüber 0,044 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 2,73 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

