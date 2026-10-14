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WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ameriprise Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ameriprise Financial stellt voraussichtlich am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 11,77 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,33 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ameriprise Financial in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 5,09 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 46,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 36,28 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 20,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,92 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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