Erste Schätzungen: Ameriprise Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ameriprise Financial präsentiert in der voraussichtlich am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 10,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ameriprise Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 5,83 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,73 Milliarden USD – ein Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ameriprise Financial 4,48 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 42,68 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 36,28 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,33 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,91 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at