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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ameriprise Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ameriprise Financial stellt voraussichtlich am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 10,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,73 USD je Aktie erzielt worden.

Ameriprise Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,79 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 44,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 36,28 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 19,47 Milliarden USD, gegenüber 18,91 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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