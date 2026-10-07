Ameris BancorpShs Aktie

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WKN: A0HNB2 / ISIN: US03076K1088

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Ameris Bancor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ameris Bancor wird sich voraussichtlich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ameris Bancor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,54 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 326,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 22,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 419,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,63 USD, gegenüber 6,00 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,67 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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