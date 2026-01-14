Erste Schätzungen: Ameris Bancor legt Quartalsergebnis vor

Ameris Bancor präsentiert voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,37 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Ameris Bancor 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 310,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 25,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ameris Bancor 415,3 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,97 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,19 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,21 Milliarden USD, gegenüber 1,64 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

