Ameris BancorpShs Aktie
WKN: A0HNB2 / ISIN: US03076K1088
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ameris Bancor legt Quartalsergebnis vor
Ameris Bancor wird voraussichtlich am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,55 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 22,68 Prozent auf 309,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ameris Bancor noch 400,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,53 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,00 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,67 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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