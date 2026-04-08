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WKN: A0HNB2 / ISIN: US03076K1088

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ameris Bancor legt Quartalsergebnis vor

Ameris Bancor wird voraussichtlich am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,55 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 22,68 Prozent auf 309,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ameris Bancor noch 400,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,53 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,00 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,67 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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