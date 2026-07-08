Ameris BancorpShs Aktie
WKN: A0HNB2 / ISIN: US03076K1088
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ameris Bancor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ameris Bancor präsentiert in der voraussichtlich am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,66 USD. Dies würde einem Zuwachs von 3,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ameris Bancor 1,60 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ameris Bancor in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 323,9 Millionen USD im Vergleich zu 423,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,74 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,00 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,67 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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