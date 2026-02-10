Amerisafe Aktie

WKN: A0HMCU / ISIN: US03071H1005

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Amerisafe legt Quartalsergebnis vor

Amerisafe lässt sich voraussichtlich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Amerisafe die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,603 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,61 Prozent verringert. Damals waren 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 9,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 74,0 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Amerisafe für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 67,1 Millionen USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,39 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,89 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 310,9 Millionen USD, gegenüber 309,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

