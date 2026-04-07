Erste Schätzungen: Amerisafe stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Amerisafe wird voraussichtlich am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,543 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 90,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 24,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 72,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,47 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 338,2 Millionen USD, gegenüber 317,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at