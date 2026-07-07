Amerisafe Aktie
WKN: A0HMCU / ISIN: US03071H1005
|
07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amerisafe vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Amerisafe lädt voraussichtlich am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,517 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 85,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Amerisafe einen Umsatz von 81,1 Millionen USD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,47 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 333,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 317,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amerisafe Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Amerisafe vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Amerisafe stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Amerisafe stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Amerisafe stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Amerisafe legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)