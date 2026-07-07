Amerisafe Aktie

Amerisafe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HMCU / ISIN: US03071H1005

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07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Amerisafe vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Amerisafe lädt voraussichtlich am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,517 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 85,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Amerisafe einen Umsatz von 81,1 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,47 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 333,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 317,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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