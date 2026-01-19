Erste Schätzungen: Ametek stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ametek lässt sich voraussichtlich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ametek die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,94 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,17 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,67 USD je Aktie erzielt worden waren.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,76 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ametek für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,95 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,37 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,93 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,35 Milliarden USD, gegenüber 6,94 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at