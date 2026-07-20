Ametek Aktie

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WKN: 908668 / ISIN: US0311001004

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ametek verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ametek präsentiert in der voraussichtlich am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,99 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ametek 1,55 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Ametek 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,95 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ametek 1,78 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,15 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,40 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,02 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,40 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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