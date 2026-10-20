AMG Aktie
WKN DE: A0MWED / ISIN: NL0000888691
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AMG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
AMG lässt sich voraussichtlich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AMG die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,850 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AMG 0,340 EUR je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 499,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 372,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,27 USD, gegenüber -0,510 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,86 Milliarden USD im Vergleich zu 1,51 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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