Erste Schätzungen: Amgen präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amgen gibt voraussichtlich am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

24 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,72 USD gegenüber 1,16 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten ein Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,45 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 21,28 USD, gegenüber 7,56 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 36,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 33,23 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

