Erste Schätzungen: Amgen präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Amgen wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 26 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,81 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,31 Prozent erhöht. Damals waren 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

23 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,09 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Amgen für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,57 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 31 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,39 USD aus. Im Vorjahr waren 14,23 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 30 Analysten im Durchschnitt 37,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 36,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at