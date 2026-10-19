Erste Schätzungen: Amgen stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amgen wird voraussichtlich am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

27 Analysten schätzen, dass Amgen für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,77 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,93 USD je Aktie erwirtschaftet.

25 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,59 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,06 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 31 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 23,04 USD, gegenüber 14,23 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 29 Analysten durchschnittlich auf 38,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,74 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at