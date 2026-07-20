Erste Schätzungen: Amgen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Amgen stellt voraussichtlich am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 27 Analysten von einem Gewinn von 5,61 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,43 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,17 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 31 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,34 USD im Vergleich zu 14,23 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 29 Analysten durchschnittlich bei 37,75 Milliarden USD, gegenüber 36,74 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at