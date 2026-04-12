Erste Schätzungen: Amkor Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amkor Technology wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,240 USD. Dies würde einem Zuwachs von 166,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amkor Technology 0,090 USD je Aktie vermeldete.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,32 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Amkor Technology für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,63 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,50 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,47 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,71 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at