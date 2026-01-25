Erste Schätzungen: Amkor Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Amkor Technology veröffentlicht voraussichtlich am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,440 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Amkor Technology 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,84 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 12,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Amkor Technology einen Umsatz von 1,63 Milliarden USD eingefahren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,43 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 6,68 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 6,32 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at