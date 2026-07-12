Amkor Technology Aktie
WKN: 911648 / ISIN: US0316521006
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12.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amkor Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Amkor Technology wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Amkor Technology im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,474 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Amkor Technology nach den Prognosen von 8 Analysten 1,81 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,51 Milliarden USD umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,50 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,61 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,71 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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