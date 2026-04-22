Erste Schätzungen: AMN Healthcare Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AMN Healthcare Services lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll AMN Healthcare Services 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,23 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 78,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AMN Healthcare Services 689,5 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,03 USD aus. Im Vorjahr waren -2,480 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 3,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at