Erste Schätzungen: AMN Healthcare Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AMN Healthcare Services wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,189 USD aus. Im letzten Jahr hatte AMN Healthcare Services einen Verlust von -3,020 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 658,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AMN Healthcare Services für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 628,4 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD, gegenüber -2,480 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at