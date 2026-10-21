AMN Healthcare Services Aktie
WKN: 798185 / ISIN: US0017441017
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AMN Healthcare Services präsentiert Quartalsergebnisse
AMN Healthcare Services äußert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,229 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,37 Prozent auf 649,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 634,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,29 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,480 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 3,36 Milliarden USD, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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