Erste Schätzungen: AMN Healthcare Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AMN Healthcare Services lädt voraussichtlich am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass AMN Healthcare Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,268 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -4,900 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 723,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 734,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,41 USD, gegenüber -3,850 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 2,71 Milliarden USD im Vergleich zu 2,98 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at