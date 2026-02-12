Amneal Pharmaceutical a Aktie
WKN DE: A2JLMD / ISIN: US03168L1052
|
12.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amneal Pharmaceuticals A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Amneal Pharmaceuticals A wird voraussichtlich am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,184 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,100 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Amneal Pharmaceuticals A nach den Prognosen von 4 Analysten 807,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 730,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,800 USD, gegenüber -0,380 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 3,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,79 Milliarden USD generiert wurden.
