Erste Schätzungen: Amneal Pharmaceuticals A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amneal Pharmaceuticals A wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,225 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Amneal Pharmaceuticals A ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 760,6 Millionen USD gegenüber 724,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,982 USD, gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 3,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,02 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at