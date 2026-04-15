Erste Schätzungen: Amphenol legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amphenol äußert sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,939 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Amphenol noch 0,580 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 46,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,06 Milliarden USD gegenüber 4,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,39 USD je Aktie, gegenüber 3,34 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 31,42 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 23,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at