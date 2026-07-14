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WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Amphenol präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amphenol wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,17 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Amphenol ein EPS von 0,860 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Amphenol in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 8,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,82 USD, gegenüber 3,34 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 33,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,09 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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