Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Amphenol stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Amphenol wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,923 USD. Dies würde einem Zuwachs von 56,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amphenol 0,590 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 42,37 Prozent auf 6,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Amphenol noch 4,32 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,30 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,92 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 22,83 Milliarden USD, gegenüber 15,22 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
