Amplifon Aktie
WKN DE: A0JMJX / ISIN: IT0004056880
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amplifon Post Frazionamento gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Amplifon Post Frazionamento gibt voraussichtlich am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,221 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 38,12 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,160 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll Amplifon Post Frazionamento nach den Prognosen von 8 Analysten 604,5 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 592,7 Millionen EUR umgesetzt worden.
15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,712 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,410 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,43 Milliarden EUR, gegenüber 2,40 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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