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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Amplifon Post Frazionamento mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amplifon Post Frazionamento wird voraussichtlich am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,162 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Amplifon Post Frazionamento einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 584,1 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 587,8 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,782 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,410 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,45 Milliarden EUR, gegenüber 2,40 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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