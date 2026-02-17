Amplifon Aktie
WKN DE: A0JMJX / ISIN: IT0004056880
|
17.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Amplifon Post Frazionamento stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amplifon Post Frazionamento stellt voraussichtlich am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Amplifon Post Frazionamento im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,228 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 EUR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Amplifon Post Frazionamento in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 670,3 Millionen EUR im Vergleich zu 664,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,711 EUR im Vergleich zu 0,640 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 2,41 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,41 Milliarden EUR.
Redaktion finanzen.at
