Amplifon Aktie

Amplifon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMJX / ISIN: IT0004056880

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Amplifon Post Frazionamento stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amplifon Post Frazionamento stellt voraussichtlich am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Amplifon Post Frazionamento im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,228 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 EUR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Amplifon Post Frazionamento in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 670,3 Millionen EUR im Vergleich zu 664,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,711 EUR im Vergleich zu 0,640 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 2,41 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,41 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amplifon S.p.A. Post Frazionamento

mehr Nachrichten

Analysen zu Amplifon S.p.A. Post Frazionamento

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amplifon S.p.A. Post Frazionamento 13,43 -0,44% Amplifon S.p.A. Post Frazionamento

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen