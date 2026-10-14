Amplifon Aktie
WKN DE: A0JMJX / ISIN: IT0004056880
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amplifon Post Frazionamento stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Amplifon Post Frazionamento lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,088 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 193,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 563,3 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 572,7 Millionen EUR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,692 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,410 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,43 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,40 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amplifon S.p.A. Post Frazionamento
|
06:21
|Erste Schätzungen: Amplifon Post Frazionamento stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Amplifon Post Frazionamento präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Amplifon Post Frazionamento gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Amplifon Post Frazionamento legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Amplifon Post Frazionamento mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Amplifon S.p.A. Post Frazionamento
Aktien in diesem Artikel
|Amplifon S.p.A. Post Frazionamento
|12,39
|-1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.