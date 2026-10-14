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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Amplifon Post Frazionamento stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amplifon Post Frazionamento lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,088 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 193,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 563,3 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 572,7 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,692 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,410 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,43 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,40 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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