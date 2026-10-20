Amplitud a Aktie
WKN DE: A3C36H / ISIN: US03213A1043
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amplitude A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Amplitude A stellt voraussichtlich am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 107,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 20,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Amplitude A einen Umsatz von 88,6 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,074 USD je Aktie, gegenüber -0,670 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 410,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 343,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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