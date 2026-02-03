Amplitud a Aktie

Amplitud a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C36H / ISIN: US03213A1043

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Amplitude A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amplitude A lässt sich voraussichtlich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Amplitude A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,045 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,260 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Amplitude A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 90,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,63 Prozent gesteigert.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD im Vergleich zu -0,760 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 342,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 299,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Amplitude Inc Registered Shs -A-

