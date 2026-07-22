Amplitud a Aktie
WKN DE: A3C36H / ISIN: US03213A1043
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amplitude A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amplitude A wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,012 USD. Dies würde einen Gewinn von 93,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Amplitude A -0,190 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll Amplitude A 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 98,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Amplitude A 83,3 Millionen USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,050 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,670 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 400,7 Millionen USD, gegenüber 343,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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