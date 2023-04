Erste Schätzungen: Amplitude A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amplitude A wird voraussichtlich am 09.05.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,062 USD. Dies würde einen Gewinn von 11,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Amplitude A -0,070 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 65,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,106 USD, gegenüber -0,210 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 286,6 Millionen USD im Vergleich zu 238,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at