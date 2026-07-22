Erste Schätzungen: Amprius Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amprius Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,024 USD. Dies würde einen Gewinn von 52,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Amprius Technologies -0,050 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 94,43 Prozent auf 29,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,067 USD im Vergleich zu -0,350 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 132,1 Millionen USD, gegenüber 73,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at