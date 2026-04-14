Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amrize gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Amrize stellt voraussichtlich am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,126 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,14 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 2,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,08 Milliarden USD in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,14 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,40 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 11,82 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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