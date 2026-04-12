Erste Schätzungen: Amrize öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Amrize wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,122 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,82 Prozent auf 2,14 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,40 Milliarden USD, gegenüber 11,82 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at